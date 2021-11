25-11-2021 09:47

Secondo il The Sun, non ci sarebbe nessun allenatore italiano in lizza per prendere il posto di Solskjaer (esonerato e non più alla guida del Manchester United).

Sarebbero comunque cinque i tecnici in gioco, ovvero gli ex romanisti Fonseca e Garcia, Rangnick (accostato in passato al Milan), Valverde e l’intrigante Favre. Il pensiero di CR7 potrebbe pesare sulla scelta finale.

OMNISPORT