In Europa è grande Napoli: dominio e 3-1 a Zurigo

Zurigo-Napoli 1-3 rappresenta un'importante vittoria per la squadra di Carlo Ancelotti, che prova a ipotecare il passaggio agli ottavi di finale di Europa League già nella trasferta in Svizzera grazie a una prestazione convincente e soprattutto tre gol che rendono il ritorno poco più che una formalità.

Formazione titolare quasi obbligata per Ancelotti, dato che Mertens non trova spazio nemmeno in panchina (dove si accomoda il giovane Gaetano), ma bastano i titolari. Dopo un buon inizio e qualche interruzione dovuta a un lancio di accendini dagli spalti, infatti, il Napoli passa già al 12': Maxso e Brecher pasticciano davanti alla porta, Milik è velocissimo a recuperare palla e a servirla a Insigne, che non ha problemi a insaccare.

Dopo un'estemporanea risposta di Kololli (che trova spazio in area, ma calcia fuori), il Napoli torna ad accelerare: Milik si rende pericoloso su punizione, Insigne chiama Brecher alla grande parata e al 22' arriva il raddoppio, quando Malcuit va al cross, Insigne cicca la conclusione ma alle sue spalle c'è Callejon che trafigge il portiere di casa. E prima dell'intervallo potrebbe arrivare anche il tris, ma l'incornata di Zielinski finisce a lato e Brecher dice di no a Milik.

Nella ripresa è ancora grande Napoli, con iniziativa di Zielinski, velo di Milik e gran tiro di Callejon, su cui si oppone Brecher. E in una successiva, altrettanto avvolgente azione Insigne ispira per Callejon, ma Milik non ci arriva. Il Napoli è in controllo totale: Brecher è formidabile su Milik e Koulibaly, ma nulla può al 78' quando Zielinski riceve palla da Callejon, fa secchi in dribbling due avversari e segna il 3-0.

A questo punto il passaggio del turno sarebbe quasi una passeggiata di salute per il Napoli, ma un intervento di mano di Maksimovic causa un rigore che Kololli trasforma all'85'. E a tempo scaduto arriva anche la traversa di Kryeziu. Rendendo ottima ma non più perfetta la serata del Napoli.

