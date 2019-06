In Italia i Mondiali U20 di rugby

L'Italia ospiterà la prossima edizione del Mondiale under 20 di rugby, in programma nel mese di giugno 2020. La notizia, nell'aria già da alcune settimane, è stata ufficializzata da World Rugby nella giornata di martedì, a pochi giorni dalla conclusione della rassegna iridata 2019 vinta dalla Francia, in cui gli Azzurrini hanno ottenuto un discreto nono posto.

Sarà la terza volta che il Bel Paese ospiterà il torneo: nelle precedenti edizioni giocate in casa, l'Italia ha ottenuto due salvezze sudate, battendo nelle rispettive finali per l'undicesimo posto Tonga nel 2011 e Samoa nel 2015.

Soddisfatto il presidente federale, Alfredo Gavazzi: "Vogliamo organizzare un Mondiale under 20 di alto livello, emozionante e che possa supportare la continua crescita del rugby in Italia. Non vediamo l'ora di ospitare nuovamente le future icone di questo sport nel nostro Paese".

SPORTAL.IT | 25-06-2019 17:21