In Malesia comanda Alex Rins

E’ stato Alex Rins il più veloce delle libere di venerdì a Sepang, circuito sul quale domenica si correrà il Gran premio della Malesia.

Lo spagnolo della Suzuki ha fermato il cronometro sul tempo di 1.59.608 davanti al connazionale Marc Marquez (+0.093). Terza piazza per Jack Miller (+0.163).

Jorge Lorenzo, al rientro dopo l’infortunio, ha faticato ed è in fondo alla classifica. Quinta posizione per Danilo Petrucci, Valentino Rossi è sesto dietro anche al compagno di squadra Maverick Viñales. A completare la top-ten Andrea Dovizioso, Johann Zarco, Andrea Iannone, che a fine anno lascerà la Suzuki per approdare in Aprilia, e l’ormai quasi in pensione Dani Pedrosa.

SPORTAL.IT | 02-11-2018 09:35