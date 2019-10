In Messico Hamilton è già davanti a tutti

Per il terzo anno consecutivo, Lewis Hamilton può conquistare il titolo mondiale di Formula 1 nel Gp del Messico. Questa volta però sembra più difficile, perché l'inglese ha bisogno di fare 14 punti in più rispetto al compagno di squadra Valtteri Bottas, unico, teorico, rivale rimasto in grado di insidiarlo.

In altre parole, anche in caso di vittoria, Hamilton dovrebbe sperare che il finlandese non vada oltre il quinto posto. Difficile, ma intanto Lewis ha messo in fila tutti nella prima sessione di libere.

Il pilota britannico ha chiuso con il tempo di 1.17.327 davanti alla Ferrari di Charles Leclerc a +0.119 e alla Red Bull di Max Verstappen a +0.134. Seguono l'altra Red Bull di Alexander Albon e Bottas. Sesto tempo per l'altra Ferrari di Sebastian Vettel a +0.891. Chiudono la top ten Carlos Sainz, Pierre Gasly, Daniil Kvyat e Antonio Giovinazzi, decimo con l'Alfa Romeo.

SPORTAL.IT | 25-10-2019 19:18