In mostra i cimeli di Marco Pantani

Ci sono la maglia rosa e la maglia gialla indossate in quel magico 1998. E poi un paio di scarpini giallo verdi, gli stessi portati durante le grandi imprese compiute da Marco Pantani nelle tappe di Giro d'Italia e Tour de France, in quell'annata che fece inscrivere il nome del ciclista romagnolo nei libri di storia del ciclismo mondiale. E c'è, tra altri cimeli, la bandana: il simbolo per antonomasia della grinta e passione del Pirata. Sono alcuni degli oggetti che raccontano Marco Pantani in mostra fino al 29 luglio a Romagna Shopping Valley, il centro commerciale di Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena) dove si sta svolgendo l'iniziativa "20 anni nel mito di Marco Pantani".

In esposizione, nel lungo corridoio della Galleria commerciale, anche una replica della biciletta Bianchi del Pirata, e poi le mascotte di Giro e Tour del 98 mascotte, mentre all'interno di un'area video scorrono le immagini di alcune tappe "storiche" che portarono, vent'anni fa, al trionfo di Marco Pantani: la 17° tappa Asiago – Selva di Valgardena, in cui il Pirata prese per la prima volta la maglia rosa; la 19° Cavalese – Plan di Monte Campione, la mitica scalata della Marmolada con la sfida con il russo Tonkov il 4 giugno del '98; l'11° del Tour (22 luglio) che segnò l'inizio del recupero sul rivale Ullrich ed infine la celeberrima 15a tappa (27 luglio) da Grenoble a Les Deux Alpes.

