In Olanda cancellato il campionato di pallacanestro

Anche il campionato olandese di basket si ferma, ma a differenza del vicino Belgio, per esempio, il titolo di campione non verrà assegnato. "Non sarebbe appropriato, data la stagione incompleta e la situazione del Paese" ha fatto sapere la Dutch Basketball League attraverso un comunicato.

"La consapevolezza che stiamo affrontando un'interruzione che non riguarderà settimane, ma mesi, si è diffusa ampiamente. Alla luce di tali considerazioni è diventato insostenibile ipotizzare, e tanto meno giustificare, un riavvio della DBL nel mese di maggio" è stato poi sottolineato.

La classifica della regular season, che vede in testa il Landstede Hammers, servirà per le Coppe Europee.

SPORTAL.IT | 20-03-2020 15:22