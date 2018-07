Un errore può capitare a tutti ma è particolare quello commesso da 'A Bola', noto e qualificato quotidiano sportivo portoghese, nella sua edizione on-line.

I lusitani hanno confuso Gianni con Andrea Agnelli: il presidente della Juventus, come è noto, è volato in Grecia per parlare con Cristiano Ronaldo.

Gianni Agnelli, l'Avvocato, è morto nel gennaio di quindici anni fa.

SPORTAL.IT | 10-07-2018 14:50