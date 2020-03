In quattro fanno la corte a Bonaventura

Tra i tanti giocatori che andranno a scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e che quindi potrebbero vedersi protagonisti di una situazione inedita a livello regolamentare qualora l’attuale stagione dovesse prolungarsi in estate c’è anche Giacomo Bonaventura.

Per l’ex atalantino la permanenza al Milan sembra arrivata al termine dopo sei annate, ma le proposte da club importanti di Serie A non mancano. Sul fantasista rossonero si sono infatti posate le attenzioni di Lazio, Napoli e Roma, ma anche del Torino, come riporta 'Tuttosport'.

A 31 anni Bonaventura, a meno di un improbabile rinnovo con il Milan, dovrà valutare con attenzione le proposte in vista della firma su un contratto che si prospetta molto importante per rilanciare la carriera frenata di recente dal grave infortunio al ginocchio che lo ha tenuto lontano dai campi per un anno.

