Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

In Serie A la calma non esiste: il calcio italiano sotto indagine | 90+Recupero

Tra VAR e Procura. Arbitri, accuse e archiviazioni: cosa sta succedendo davvero

Pubblicato:

Domenico Rocca, professore di diritto di Bergamo ed ex assistente arbitrale, nella primavera del 2025 presenta un esposto all’AIA: designazioni sospette, graduatorie opache, partite assegnate senza criteri reali. Cita episodi precisi: Rocchi al vetro della sala VAR in Udinese-Parma, Gervasoni silenzioso in Inter-Roma. La Procura FIGC archivia. Milano, però, apre un fascicolo.

L’accusa è chirurgica: Rocchi avrebbe pilotato le designazioni per favorire l’Inter. Il campo, però, racconta altro. Bologna batte l’Inter. Il Milan vince il derby 3-0.

Il 25 aprile 2026 arriva l’avviso di garanzia. Rocchi indagato per concorso in frode sportiva, con lui Gervasoni e Paterna. Si autosospende: tornerò più forte di prima. Marotta è tranquillo. Chiné parla di fantasie. Allegri ammette che qualcosa c’è stato. I risultati dicono una cosa. Le carte in Procura, forse, un’altra.

Gatti Seregno

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio