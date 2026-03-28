In Spagna sicuri: Inter su Simeone ma dovrà aspettare ancora, deciso il suo futuro

Il Cholo è in scadenza ma è vicino al prolungamento con l'Atletico Madrid, su di lui ci sarebbe stato l'interessamento dei nerazzurri e non solo

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Sulla carta la conferma è scontata: Chtistian Chivu è e continuerà ad essere l’allenatore dell’Inter ma che succederebbe in caso di crollo nelle ultime giornate e di una stagione ancora senza titoli? La fiducia nel rumeno è rimasta intatta nonostante il calo dell’ultimo mese e l’eliminazione dalla Champions ma perdere uno scudetto che sembrava in tasca potrebbe far cambiare i piani.

L’Inter e Simeone, una lunga storia d’amore

Sono almeno dieci anni che il nome di Simeone viene accostato all’Inter ed anche ora non c’è eccezione. Stando a quanto scrivono in Spagna i nerazzurri (e non solo loro) avrebbero attenzionato il Cholo, che è in scadenza con l’Atletico Madrid e ha anche una clausola rescissoria nel contratto ma per ora non se ne farà niente.

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Il giornale spagnolo As scrive che “l’Italia, l’Inter e gli altri candidati che bussano alla sua porta dovranno aspettare“. Simeone infatti continuerà la sua infinita storia con l’Atletico Madrid. Club e allenatore hanno già parlato e hanno trovato l’intesa per continuare insieme un altro anno.

Il Cholo non lascia Madrid

“Nel corso delle ultime settimane e negli ultimi giorni – si legge su As – ci sono state speculazioni sulla possibilità che Simeone lasci l’Atlético alla fine di questa stagione. Nulla è più lontano dalla realtà”.

L’impegno sia di Simeone che della dirigenza dell’Atlético è quello di parlare una volta terminata la stagione nel caso in cui il contratto di Simeone con l’Atlético venga prorogato per un altro anno. Cioè, andare oltre il 26-27. Ma non c’è fretta. E non è nemmeno sicuro.

I record di Simeone con l’Atletico

Il Cholo in 14 anni e mezzo ha raggiunto le 786 panchine con l’Atlético, con un bilancio di 465 vittorie, 170 pareggi e 151 sconfitte. Tranne che per la prima stagione nel resto degli anni l’Atlético ha sempre finito per entrare in Champions League. Ha vinto otto titoli: due volte la Liga, una Coppa, una Supercoppa di Spagna, due di Europa League e due Supercoppe europee. È l’allenatore con più trofei nella storia del club biancorosso. L’Inter può attendere.