Dall'arresto cardiaco al ritorno in campo con il Watford. Edoardo Bove presenta “In un battito”, il docufilm sulla sua rinascita calcistica e, soprattutto, personale

Ci sono momenti che dividono una vita in due: quello che eri prima e quello che devi imparare a essere dopo. Per Edoardo Bove, quel momento è arrivato il 1° dicembre 2024, durante Fiorentina-Inter. È da quel vuoto che nasce un’esigenza. “In un battito”, il docufilm diretto da Giovanni Troilo, presentato alla Festa del Cinema di Roma e in arrivo nelle sale il 16, 17 e 18 novembre, porta quella frattura sul grande schermo.

Edoardo Bove, la forza di ricominciare quando la vita si ferma

Una domenica di campionato qualsiasi. Una partita, un campo, migliaia di persone sugli spalti. Poi il buio, la paura e un futuro che, all’improvviso, ha smesso di seguire il percorso previsto.

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Con questo progetto, Edoardo Bove non vuole solo raccontare il complesso ritorno al calcio, ma vuole dare un significato a ciò che è successo. “Volevo spiegare proprio il mio percorso interiore e restituire tutto l’affetto che la gente mi ha dato”, ha spiegato a Sky TG24.

Perché certe storie non si misurano in gol, presenze o trofei: si misurano nelle domande che lasciano e nella capacità di trovare risposte abbastanza forti in grado di darci la motivazione giusta per continuare a vivere.

“In un battito”, la persona oltre il calciatore

Il documentario segue i mesi successivi al malore e il difficile confronto con una realtà completamente diversa. A 22 anni, Edoardo si è trovato davanti a un’incertezza che nessun allenamento può preparare ad affrontare: non sapere se e come sarebbe tornato a giocare, né quale spazio avrebbe avuto il calcio nella sua vita da lì in poi.

Il passaggio più importante è proprio questo: il rischio, dopo una prova simile, non è soltanto perdere una carriera costruita sin da bambini, ma convincersi di non essere più nessuno senza di essa.

È qui che “In un battito” smette di essere soltanto una storia sportiva. Bove ha spiegato di non aver voluto realizzare un documentario su un calciatore, ma il racconto di un ragazzo con “uno spazio vuoto gigante da dover riempire”. Mettersi a nudo, nel mondo del pallone, non è scontato: dove spesso contano la prestazione e l’immagine, ammettere la propria fragilità diventa una forma di coraggio.

Edoardo Bove: l’introversione e la paura di mostrarsi

Nel documentario si alternano immagini dell’infanzia, filmati di famiglia, visite mediche, allenamenti e momenti di confronto in terapia. “Ho avuto la possibilità di ascoltare me stesso e a volte è pericoloso farlo poiché non conoscevo un determinato tipo di lati di me”.

Al Festival dello Sport di Trento, Bove ha raccontato di essere una persona introversa, abituata a fare fatica a esprimere le proprie emozioni anche con la famiglia e con la fidanzata Martina. Eppure, quasi paradossalmente, è stata proprio una telecamera ad aiutarlo a raccontarsi.

Aprire le porte della propria parte più intima non è stato semplice. Ma quel percorso gli ha permesso di scoprire aspetti di sé che, forse, la routine da calciatore avrebbe lasciato in ombra. “Non voglio essere un modello” ha precisato Bove “l’obiettivo è aiutare chi attraversa una difficoltà, grande o piccola, con la consapevolezza che è importante chiedere aiuto”.

Edoardo Bove, Flavio Cobolli e l’importanza di chi ti sta accanto

La rinascita di Bove non è una storia individuale. Accanto a lui ci sono la famiglia, la fidanzata Martina e gli amici di una vita. Tra questi c’è anche Flavio Cobolli, con cui condivide un legame nato fin dall’infanzia e gli anni nelle giovanile della Roma.

Cobolli era presente alla presentazione del documentario, insieme ai calciatori Nicolò Pisilli, Tommaso Baldanzi e altri ex compagni di Edoardo. La loro presenza racconta qualcosa che le statistiche non possono misurare: i rapporti costruiti prima della notorietà, capaci di resistere anche quando il campo smette di essere il centro di tutto.

Roma, del resto, resta una parte fondamentale dell’identità di Edoardo. “Sono legato a Roma, è casa, ogni volta che ci torno provo qualcosa”, ha raccontato a Movieplayer.it. Oggi il centrocampista è felice al Watford e non vuole precludersi possibilità future, ma il legame con le proprie radici non è mai venuto meno.

Edoardo Bove e la legge sul primo soccorso

C’è un risvolto che va oltre il cinema. Dalla vicenda di Bove è nato anche un percorso di sensibilizzazione sulla formazione al primo soccorso, con una proposta legislativa che punta ad aumentare, da 15 a 100 mila, il numero di persone preparate a intervenire nelle emergenze.

Forse è questo il significato più profondo di “In un battito”: non trasformare una tragedia in una favola edificante, né fingere che basti la determinazione per risolvere tutto. Bove è tornato a giocare, ma il suo percorso non è una linea retta e non cancella le difficoltà affrontate.

“Sono molto fiducioso, a dicembre potrebbe essere calendarizzata. Stiamo lavorando tutti nella stessa direzione, vogliamo andare nelle scuole perchè i bambini, istintivamente, interverrebbero sempre”. Se la sua storia può aiutare qualcuno a chiedere aiuto in tempo, allora quel “battito” avrà lasciato qualcosa che va ben oltre il risultato di una partita.

Edoardo Bove, “In un battito”: il coraggio di immaginare un’altra vita

La tentazione, davanti a una storia come questa, è cercare subito un lieto fine. Il calciatore che cade e si rialza, il talento che supera ogni ostacolo, la rivincita sul destino. Ma fermarsi a questo sarebbe riduttivo.

La vera conquista di Bove non è dimostrare di essere invincibile. È accettare di essere vulnerabile senza lasciare che quella vulnerabilità decida tutto il resto. Il calcio rimane il suo sogno, ma non può essere l’unica misura del suo valore.

“In un battito” racconta proprio questo: a volte la vita cambia senza chiedere il permesso. Non sempre possiamo scegliere ciò che ci accade, ma possiamo provare a dare un significato a quello che viene dopo. Ricominciare non significa cancellare il prima: significa trovare il coraggio di scrivere il seguito.