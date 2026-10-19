"In un battito", la storia di Bove debutta al cinema in un docufilm

Al Festival del Cinema di Roma il calciatore presenta pellicola sul malore e la rinascita

n un battito la vita può cambiare. Come è successo ad Edoardo Bove, giocatore che il 1° dicembre 2024 venne colto da un malore durante Fiorentina-Inter accasciandosi improvvisamente sul terreno di gioco, e la cui storia è diventata un docufilm presentato alla Festa del Cinema di Roma. “In un battito”, il titolo della pellicola nella quale è proprio Bove il protagonista, parla del viaggio di un ragazzo che “vede la sua traiettoria deviata su uno spazio vuoto che deve riempire. Vorrei che chi va via dal cinema avesse le energie per affrontare le proprie sfide personali e, se serve, per farsi aiutare”, ammette lo stesso Bove. Un’esperienza cinematografica che ha rappresentato “un modo per andare avanti e mettermi in gioco. Ho trovato dei lati di me che non conoscevo e maturato una consapevolezza di me stesso differente”. Da quell’esperienza è nato anche un disegno di legge sul primo soccorso che “a gennaio dovrebbe essere calendarizzato.