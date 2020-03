In Venezuela scrivono Dybala positivo, web indignato: fake news

Nel mondo del web basta poco perché una notizia falsa faccia il giro del mondo ed è quello che è successo – e in parte sta ancora succedendo, visto che in alcune zone del Sudamerica ancora circola la notizia – a Paulo Dybala. Il caso-Rugani, primo (e purtroppo non ultimo) giocatore positivo al Corona Virus in serie A ha fatto scivolare su una buccia di banana un prestigioso giornale argentino, El Nacional.

LA BUFALA – Il quotidiano sudamericano ha messo la foto di Dybala in prima pagina scrivendo che sarebbe lui il secondo positivo della Juve.

LA SMENTITA – In Italia Niccolò Schira ha subito smentito la notizia. L’esperto di mercato della Gazzetta su twitter ha calmato le acque.

IL TWEET – Schira scrive: “In Venezuela El Nacional scrive di una positività di Paulo Dybala al Coronavirus. Dall’entourage del numero 10 della Juventus filtrano smentite in merito a queste voci”.

LA JUVE – Anche la Juventus è intervenuta a Sportitalia per smentire la notizia, così come c’è qualche cronista sudamericano che su twitter assicura di aver parlato col giocatore. Dybala starebbe bene, in quarantena assieme agli altri e senza alcun sintomo.

LE REAZIONI – Fioccano le reazioni dei tifosi, infuriati con il giornale venezuelano: “Che sciacalli, potrebbe essere non è impossibile ma bisogna aspettare i tamponi tra 4 giorni” o anche: “Ho letto di denunce x molto meno. Fossi in loro farei più attenzione”.

IL TITOLO – Chi ha letto tutto l’articolo precisa: “Nell’articolo c’è scritto che è in quarantena dopo il caso di Rugani, la notizia non esiste” e infine: “C’è una bella differenza tra essere in quarantena (50 persone della Juve lo sono) e scrivere che Dybala è il secondo giocatore ad avere il Coronavirus”.

SPORTEVAI | 13-03-2020 09:24