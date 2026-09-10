Inacio e Ndour non piacciono solo a Mancini, asta tra due big della Serie A per i baby talenti

Juventus e Inter tornano a sfidarsi sul mercato: Inacio e Ndour sono due dei nomi seguiti dalle big, con Carnevali e Marotta pronti a muoversi anche su altri talenti.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il mercato delle grandi non guarda soltanto ai campioni affermati, ma anche ai giovani sui quali costruire il futuro. Juventus e Inter condividono questa strategia e hanno già messo nel mirino diversi profili italiani. Tra questi spiccano Samuele Inacio e Cher Ndour, due giocatori molto diversi per caratteristiche e percorso. Il primo è un classe 2008 di proprietà del Borussia Dortmund, mentre il secondo è un centrocampista della Fiorentina. Ma la lista dei talenti osservati non si ferma qui.

Inacio, Juventus e Inter sulle tracce del talento del Dortmund

Il nome più interessante è quello di Samuele Inacio, diciottenne italo-brasiliano che nell’ultima parte della scorsa stagione ha trovato spazio con il Borussia Dortmund. Il giovane attaccante si è messo in evidenza con alcune presenze da titolare in Bundesliga e in Coppa di Germania, riuscendo a lasciare il segno con gol e assist. Il Dortmund ha deciso di blindarlo con un rinnovo fino al 2029, anche alla luce delle prime richieste arrivate dall’Italia. Juventus e Inter hanno infatti chiesto informazioni sul classe 2008, anche se il club tedesco non sembra intenzionato a privarsene facilmente.

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La Juve può avere un canale privilegiato

Per Inacio c’è poi un elemento che potrebbe favorire la Juventus in caso di una futura trattativa. Il giovane ha affidato i propri interessi professionali a Edoardo Crnjar, agente già coinvolto in operazioni che hanno riguardato il club bianconero. Il procuratore ha seguito infatti la trattativa per il ritorno di Kolo Muani alla Juve e quella relativa alla cessione di Michele Di Gregorio al Bournemouth. Anche Giovanni Carnevali, nuovo riferimento dirigenziale bianconero, vanta quindi un canale privilegiato con l’entourage del giocatore. Su Inacio, inoltre, ha acceso i riflettori anche Roberto Mancini, mentre il suo possibile futuro internazionale è conteso tra Italia e Brasile.

Ndour, la Fiorentina fissa una base importante

L’altro nome sul quale può accendersi la sfida tra Juve e Inter è quello di Cher Ndour. Il centrocampista classe 2004 è di proprietà della Fiorentina e ha già accumulato esperienze importanti tra Benfica, Paris Saint-Germain, Braga e Besiktas prima dell’approdo in viola. Nella passata stagione aveva trovato maggiore continuità sotto la guida di Paolo Vanoli, mentre nelle prime giornate il suo percorso è stato condizionato dalle gerarchie e dal mercato. La Fiorentina in estate ha respinto gli assalti per la mezzala e la valutazione indicata è arrivata fino a 30 milioni di euro, cifra che al momento nessuno sembra disposto a mettere sul tavolo.

Da Lipani a Palmisani, la lista dei giovani da seguire

Il lavoro sui giovani non si limita però a Inacio e Ndour. La Juventus guarda con particolare attenzione anche a Luca Lipani, classe 2005 del Sassuolo e vecchia conoscenza di Carnevali. Il centrocampista è cresciuto con Fabio Grosso e ora lavora con Alberto Aquilani, mentre i bianconeri intendono seguirne da vicino la crescita. Tra i profili monitorati c’è anche Lorenzo Palmisani, portiere del Frosinone neopromosso e già oggetto di richieste di informazioni da parte della Juve. Infine c’è Filippo Mané, centrale del Borussia Dortmund già convocato dalla Nazionale maggiore e osservato anche da Mancini.