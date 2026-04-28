Inacio brilla col Borussia Dortmund e l’Italia rischia grosso: Ancelotti può soffiarle il giovane idolo del Muro Giallo

Il 18enne figlio d’arte ha giocato per la prima volta dal 1’ in Bundesliga nel 4-0 rifilato al Friburgo: all’uscita dal campo la standing ovation dei tifosi

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Il Muro Giallo è già pazzo di Samuele Inacio, il 18enne talento italo-brasiliano che sabato ha giocato la sua prima partita da titolare col Borussia Dortmund in Bundesliga, lasciando il campo accompagnato da una standing ovation. L’attaccante può essere il futuro dell’Italia, a patto che Carlo Ancelotti non lo soffi alla Nazionale convocandolo nel Brasile.

Borussia Dortmund, esordio dal 1’ per Inacio

Samuele Inacio aveva esordito a febbraio con la prima squadra del Borussia Dortmund, nella sconfitta per 3-2 contro il Bayern Monaco, ma la partita di sabato contro il Friburgo è stata un’esperienza tutta nuova per l’attaccante classe 2008 figlio di Inacio Pià, ex giocatore – tra le altre – di Napoli e Atalanta.

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Il 18enne, stella delle nazionali giovanili azzurre, è stato schierato infatti per la prima volta da titolare dal tecnico dei dei giallo-neri Niko Kovac: esterno sinistro d’attacco nel tridente con Guirassy e Brandt, Inacio è rimasto in campo per 74’ sfiorando il gol e mettendo in fila una serie di altre giocate di qualità che hanno lasciato tutt’altro che indifferente il pubblico del Signal Iduna Park.

La standing ovation del Muro Giallo

A conferma del fatto che Inacio ha impiegato davvero poco a conquistare i tifosi del Dortmund è poi arrivato il momento della sua uscita dal campo: sostituito da Svensson col punteggio sul 3-0, il 18enne nato a Bergamo è stato accompagnato dalla standing ovation dello stadio, guidato nell’ovazione dallo scatenato Muro Giallo, la leggendaria curva dell’impianto di Dortmund, ritenuta tra le più calde al mondo. Ma del talento di Inacio, a quanto pare, non si sono accorti sono i sostenitori del Borussia.

Ancelotti il pericolo per l’Italia

Su Inacio, infatti, ha posato gli occhi anche Carlo Ancelotti: il Brasile ha già contattato il giovane attaccante per valutare la possibilità di una convocazione che servirebbe ad anticipare l’Italia. Già perché a livello giovanile Inacio, formatosi nel vivaio dell’Atalanta, ha giocato solo in maglia azzurra, svolgendo tutta la trafila dall’U15 all’U19 e laureandosi capocannoniere agli Europei U17 dello scorso anno.

La notizia sarà di certo giunta a Silvio Baldini, c.t. ad interim dell’Italia dopo le dimissioni di Rino Gattuso: le amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia potrebbero rappresentare l’occasione giusta per convocare Inacio, mandare in fumo le ambizioni del Brasile e assicurare alla Nazionale un talento di cui, per ora, i nostri club, ad eccezione dell’Atalanta, non si sono ancora accorti.