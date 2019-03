Incendio a Jerez, distrutte tutte le MotoE

Disastro a Jerez: nella notte si è verificato un vasto incendio che ha completamente distrutto la struttura che custodiva le MotoE in uso ai 18 piloti schierati per il campionato elettrico.

Non si registrano danni alle persone, ma le moto e tutto il materiale ad esse legato sono andati completamente distrutti. In seguito a questo fatto è stata organizzata una riunione urgente con tutte le parti coinvolte, mentre la polizia indaga su quanto avvenuto. Il primo round in programma a maggio a Jerez è ora a forte rischio, visto che difficilmente sarà possibile produrre una nuova serie di moto e tutto il materiale collegato in appena sei settimane.

SPORTAL.IT | 14-03-2019 10:55