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Inchiesta arbitri, Gervasoni al termine dell'interrogatorio: "Ho dato tutte le risposte che dovevo"

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“Mi sono messo a disposizione del magistrato e rimango ora in attesa. Ho dato tutte le risposte che dovevo”. Lo ha detto il supervisore Var autosospeso Andrea Gervasoni, indagato per concorso in frode sportiva dalla Procura di Milano, al termine dell’interrogatorio davanti al Pm Maurizio Ascione a Milano. “Ho spiegato tutto quello che riguarda la mia posizione, c’e’ un’indagine in corso, rispetto il lavoro dei magistrati. Faida tra arbitri? Non rispondo a queste cose”.

Inchiesta arbitri, Gervasoni al termine dell'interrogatorio: "Ho dato tutte le risposte che dovevo"

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