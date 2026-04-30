Si e’ presentato questa mattina intorno alle 10.30 Andrea Gervasoni, ex-arbitro di Serie A indagato nell’inchiesta della procura di Milano sulla presunta frode sportiva, alla caserma Silvio Novembre della Guardia di finanza di Milano. Accompagnato dal suo avvocato Michele Ducci, Gervasoni ha affermato: “Rispetto il lavoro della magistratura, rispondero'”. “Siamo qui per un episodio”, ha aggiunto il suo legale Michele Ducci.
Inchiesta arbitri, Gervasoni dalla Gdf a Milano: "Rispetto il lavoro della magistratura, risponderò"
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