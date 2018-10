Inchiesta Report, la rabbia di Andrea Agnelli

Il presidente della Juventus Andrea Agnelli, nel discorso d’apertura dell’Assemblea degli Azionisti, nella quale verrà sancito l’addio di Giuseppe Marotta, ha fatto un accenno all’inchiesta di Report sui rapporti del club con la Curva Sud dello Stadium.

“Una trasmissione televisiva ha parlato dei rapporti della Juventus con la Curva Sud. La giustizia sportiva ci ha già condannato, quindi non permettiamo altre voci. La Juventus è stata sanzionata dalla giustizia sportiva per due motivi: aver venduto biglietti in numero superiore rispetto a quanto previsto dalla legge Pisanu e perché il nostro responsabile della sicurezza Alessandro D’Angelo avrebbe favorito l’ingresso di materiale non autorizzato”.

“La Juventus rispetta alla lettera le procedure previste e non può permettere che la nostra società sia associata al bagarinaggio e Alessandro D’Angelo non ha favorito l’ingresso di striscioni canaglia su Superga, come già li avevo definiti. lo prova la sentenza della Corte Federale d’Appello e gli autori di quello striscione furono consegnati alla giustizia e sono rei confessi. Ogni altra affermazione è falsa e sarebbe ora che chi si esprime su questi fatti tenesse conto delle sentenze. Teniamo conto delle prove e delle sentenze, non ammetto che il nome Juventus sia infangato“.

Agnelli ha ringraziato Marotta: “Ringrazio affettuosamente Aldo Mazzia e Giuseppe Marotta. Aldo Mazzia è entrato in Exor nel 1987 assunto da mio padre. Il percorso dello Stadium e della Continassa sono opera sua. La Juventus è grata a lui. Giuseppe Marotta sono 40 anni che dirige le squadre di calcio. La capacità e l’esperienza di Marotta sono stati fondamentali a livello sportivo. Anche a lui i più sentiti ringraziamenti. Quello che hanno lasciato sono degli ottimi professionisti che potranno prendere il suo posto. Abbiamo scelto una nuova generazione di leader. Per quanto riguarda lo sport, puntiamo a stare nell’elité del calcio”.

“Il 2018, come il 2010, sarà un anno di svolta. In questi otto anni abbiamo lavorato davvero bene. Abbiamo raddoppiato le persone che lavorano per noi. Ci siamo sacrificati e abbiamo ottenuto risultati. Nel 2010 il fatturato era sotto i 200 milioni, ora sono sopra i 500 milioni. A livello sportivo sapete benissimo cosa abbiamo fatto”.

Sulle competizioni europee rivela: “Abbiamo concluso gli ultimi dettagli delle coppe europee del triennio 2021-24. La Champions non cambierà. Per l’Europa League, abbiamo pensato a che fare. Alla fine abbiamo creato una terza competizione. Le analogie tra l’Europa e l’Italia sono tante”.

SPORTAL.IT | 25-10-2018 10:50