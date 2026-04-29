Inchiesta Rocchi, cambia tutto: Inter parte lesa per il rigore con la Roma? Si accende la polemica

La Procura di Milano punta ora i fari sulla gara di San Siro della scorsa stagione con il contatto dubbio tra Ndicka e Bisseck e chiede gli audio Var

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Fino a ieri era considerata colpevole, connivente con Rocchi e pronta a suggerire arbitri graditi e sgraditi ma in realtà l’Inter non solo non risulta – come del resto tutti gli altri club – nel registro degli indagati bensì potrebbe essere considerata parte lesa nell’inchiesta sugli arbitri. Secondo La Repubblica la Procura di Milano è pronta ad indagare su Inter-Roma, match chiave del campionato 2024-2025 poi vinto all’ultima giornata dal Napoli. A destare sospetti è quanto accaduto in occasione del possibile fallo di Ndicka su Bisseck, episodio sul quale il Var non è intervenuto dopo un silent check (in campo c’era Fabbri). A scoraggiare bussando alla porta, fa sapere La Repubblica, sarebbe stato il supervisore Andrea Gervasoni nonostante Piccinini, assistente al Var, avesse segnalato i suoi dubbi al Var Di Bello.

La frase incriminata del Var Di Bello

Già era emersa la frase che Di Bello avrebbe rivolto all’Avar Piccinini (“Fatti i fatti tuoi”), parole che però non appiano negli audio mostrati dopo settimane a Open Var. La Procura si riserva la possibilità di acquisire al più presto i file audio e video originali di quei minuti per capire l’accaduto e di accertare le responsabilità dei presenti. Di Bello avrebbe zittito Piccinini per obbedire a Gervasoni o il consiglio di Gervasoni era di mandare l’arbitro all’on field review? In entrambi i casi la procedura sarebbe scorretta perché è vietato suggerire al Var ma ovviamente cambierebbe la sostanza delle cose.

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Il dubbio di Capuano

Su X/twitter commenta il giornalista di Panorama Giovanni Capuano: “il caso di Inter-Roma compariva nell’esposto di Rocca (maggio 2025) e in almeno una delle testimonianze raccolte nei mesi scorsi dal pm Ascione. Che senso ha che gli inquirenti si affrettino solo adesso a richiedere copia integrale dei video della sala Var per vedere se ci sono riscontri a quanto raccontato?”

I tifosi si scatenano sui social

La notizia ha ovviamente fatto il giro del web con gli interisti che si prendono la rivincita, dopo averne sentite tante in questi giorni: “Chivu sarà il primo allenatore nella storia a vincere due scudetti nella stessa stagione” e poi: “Ma quindi la società favorita è il Napoli che ha vinto a tavolino lo scudetto dell’anno scorso? Beh, si sapeva” e anche: “Qualcuno ha fatto un ulteriore esposto in merito a quella scandalosa mancata on field review e la procura di Milano non è guidata da De Laurentiis”

C’è chi scrive: “Perché un arbitro si sarebbe battuto così tanto perché non venisse decretato quel rigore arrivando quasi alle mani con il varista? Chi COMPRÒ quella partita che diede lo scudetto al Napoli?” e poi: “Anche oggi ricordiamo come i Pulcinella hanno vinto lo scorso campionato…con un furto con scasso ad Empoli su uno svenimento di Politano …” e ancora: “Con questa direi che per Open Var siamo a posto così, i vertici arbitrali “minacciavano” di non proseguire la prossima stagione. Ed ora mi sembrerebbe il minimo, per mantenere un barlume di dignità”

Il web è scatenato: “Già che ci siamo facciamo uscire l’audio di Inter Juve e il fallo di Pjanic”, oppure: “Neanche a farlo apposta “fatti i fatti tuoi” era quello che bisognava dire ai poveri illusi che sabato avevano iniziato a sognare e festeggiare” e anche: “Lo dico da 2 anni, errori pro-Napoli in questo campionato e in quello scorso, palesemente falsato. Ridateci lo scudetto 24/25” e ancora: “Perché il Var si rifiuta e risponde aggressivo nonostante sia l’avar a fargli notare lo sbaglio (quindi con procedura corretta)?” e infine: “Quando Rocchi interviene per sanare l’errore di Udinese – Parma va tutto bene e ignoriamo il capo d’imputazione. In questo caso invece guai a pensare che Gervasoni volesse sanare un errore grande come il sole”.