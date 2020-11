Incidente d'auto per Eto'o: è in condizioni stabili

Grande spavento per Samuel Eto’o, vittima di un grave incidente stradale in Camerun: la vettura è andata completamente distrutta ma l’ex giocatore dell’Inter è attualmente in condizioni stabili e dovrà essere sottoposto a ulteriori controlli.

La leggenda del calcio africano era di ritorno dai festeggiamenti in patria vicino a Nkongsamba quando la sua vettura ha perso il controllo: l’ex giocatore ha riportato un trauma cranico ma dovrà restare ancora sotto controllo.

Secondo quanto riferito dalla ‘BBC’ Eto’o è in condizioni stabili, mentre non sono stati rivelati ulteriori dettagli su eventuali altre lesioni: l’ex giocatore africano è stato subito soccorso da un’ambulanza sul posto.

OMNISPORT | 08-11-2020 17:39