Incidente domestico: Criscito operato

Come ogni estate, il Genoa si annuncia come una delle squadre più attive del mercato. Conquistata la salvezza sotto la gestione di Davide Ballardini, capace di raccogliere a novembre da Ivan Juric un Grifone agonizzante agli ultimi posti della classifica dopo la sconfitta nel derby di andata per poi trasformarlo in una squadra poco spettacolare, ma solida, che si è presto tirata fuori dai guai, il presidente Preziosi ha confermato il tecnico romagnolo mettendo subito a segno, insieme al direttore sportivo Perinetti, colpi importanti con l’obiettivo di regalarsi una stagione tranquilla. Su tutti quello del portiere Federico Marchetti, chiamato a giocarsi il posto con il giovane Ionut Radu, prelevato dall’Inter, per non far sentire il peso della cessione alla Juventus di Mattia Perin, ma anche l’atteso ritorno di Domenico Criscito.

Il difensore napoletano è tornato a giocare per la propria squadra del cuore, quella in cui è cresciuto (insieme alla Juventus), riabbracciata dopo sette stagioni allo Zenit e della quale ha ereditato la fascia di capitano dallo stesso Perin, ma la quarta avventura rossoblù di Criscito è destinata a cominciare in salita a causa di un banale incidente domestico. Come informa il club rossoblù, infatti, il difensore, che sotto la gestione Mancini (suo allenatore in Russia nell’ultima stagione) è tornato in Nazionale dopo sei anni, “ha riportato la frattura scomposta del quinto dito del piede sinistro" mentre si trovava in vacanza con la famiglia. A dieci giorni dal raduno, Criscito sarà quindi sottoposto "ad un intervento di riduzione e osteosintesi presso la clinica ortopedica dell'Ospedale San Martino di Genova". L’operazione verrà eseguita dai professiori Felli e Santolini ed è destinata a condizionare l’estate di Criscito, che secondo il Genoa dovrebbe tornare a disposizione prima dell’inizio del campionato, fissato per il 19 agosto.

SPORTAL.IT | 25-06-2018 19:35