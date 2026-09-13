Incidente per Daniel Maldini a Milano, il calciatore portato in pronto soccorso

E' rimasto ferito in modo non grave in un incidente tra due auto Daniel Maldini, che ha passato la serata a Milano dopo aver giocato ieri sera a Bergamo.

E’ rimasto ferito in modo non grave in un incidente tra due auto Daniel Maldini, che ha passato la serata a Milano dopo aver giocato ieri sera a Bergamo. L’incidente è avvenuto attorno alle 5.15 in via Caracciolo, nella periferia nord del capoluogo lombardo. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Locale, Maldini era alla guida di una Porsche Carrera 4 e sarebbe entrato in via Caracciolo da via Tolentino senza dare la precedenza a una Golf che stava andando verso via Mac Mahon. La parte anteriore della macchina del calciatore del Cagliari ha così urtato l’altra vettura che è andata poi a sbattere contro una Mercedes parcheggiata in via Caracciolo. “Dopo un breve accertamento in codice azzurro presso il pronto soccorso Daniel è stato immediatamente dimesso ed è rientrato alla propria abitazione e si trova in buone condizioni di salute”, ha comunicato l’avvocato Danilo Buongiorno, legale del calciatore. (Immagini Andrea Fasani)