Scontri tra ultras Catania e Casertana paralizzano autostrada, Perugia: incubo e contestazione

Scontri tra le tifoserie di Casertana e Catania in provincia di Salerno. Il Perugia affonda: sesto stop di fila. Volano Vicenza e Catania

Alcuni teppisti appartenenti alle tifoserie del Catania e della Casertana, di rientro dalle rispettive trasferte, si sono affrontati lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, in provincia di Salerno: traffico paralizzato e tanta paura. Continua a perdere il Perugia: anche il Rimini passeggia al “Curi”: squadra contestata. I risultati delle gare di ieri.

Pietre e fumogeni in autostrada, traffico paralizzato

Pomeriggio di tensione lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di San Mango Piemonte, in provincia di Salerno, dove due gruppi di tifosi catanesi e casertani si sono affrontati paralizzando il traffico.

I casertani rientravano dalla trasferta di Picerno e percorrevano il tratto di strada verso Nord, mentre i catanesi, dopo il 3-0 a Giugliano, viaggiavano sul senso opposto. Un centinaio di facinorosi avrebbe invaso le carreggiate e sarebbe partito un fitto lancio di fumogeni e pietre, sotto lo sguardo incredulo degli automobilisti bloccati nel traffico.

All’arrivo delle forze dell’ordine, i teppisti avevano già fatto perdere le loro tracce. Per fortuna non ci sono stati feriti, né danni ai veicoli. Sul posto gli uomini della Questura di Salerno, che affiancati dalla Digos e dalle Questure di Caserta e Catania stanno indagando per risalire ai responsabili ricostruendo l’effettiva dinamica degli incidenti.

Perugia, sesto ko di fila, è crisi nera

Sul rettangolo di gioco il Perugia non dà segni di ripresa, anzi perde ancora, ieri contro il Rimini fanalino di coda: senza la penalizzazione dei romagnoli, gli umbri sarebbero ultimi in classifica. Sesta sconfitta consecutiva per i grifoni, la quarta di fila da quando in panchina siede Piero Braglia, evidentemente in difficoltà di fronte ai problemi della squadra.

Il Rimini, devastato dal caos societario e dalle continue penalizzazioni, sta rispondendo alla grande sul campo: un gol del difensore Lepri, nel primo tempo, spiana la strada verso la vittoria. Innocuo il tentativo di rimonta perugino: squadra aspramente contestata dai propri tifosi, Braglia in bilico.

Vicenza in fuga, il Catania risale

Nel girone A non conosce sosta la marcia del Vicenza, al 7° successo di fila: al “Menti” la squadra di Gallo si aggiudica il derby contro la Virtus Verona, riscattando la sconfitta subita sul tramonto della passata stagione, che costò il sorpasso del Padova e la perdita del campionato. A decidere l’incontro un colpo di testa di Benassai sulla punizione calciata da Costa, al minuto 41 della ripresa, dopo i guizzi di Morra e di Fabbro, per gli ospiti. In classifica i biancorossi volano a +7 sul Lecco in campo oggi contro l’Albinoleffe.

Risale la china il Catania, che si impone 3-0 a Giugliano e fa traballare la panchina di Mirko Cudini (in caso di esonero sarebbe il terzo cambio di allenatore per i campani, che hanno sollevato dall’incarico Gianluca Colavitto dopo sole due giornate). Etnei al secondo posto con le reti di Lunetta e Forte nel primo tempo e di Jimenez nella ripresa.

Ternana salva a Forlì, Bernardotto gol e rosso

Nel girone A, pareggio senza reti tra Giana Erminio e Novara. Blitz dell’Alcione Milano in casa della Pergolettese: 0-2 firmato Bright e Renault. Nel girone B, la Ternana si salva a Forlì, avanti con Petrelli in avvio di ripresa. Ci pensa Ferrante a ristabilire la parità per l’1-1 finale.

Il Guidonia si impone di misura sulla Pianese: lampo di Bernardotto al 36’ della ripresa. L’attaccante, già ammonito, esulta sfilandosi la maglietta e viene espulso. Tris del Pineto al Livorno: Postiglione, Schirone e Lombardi a bersaglio.

Nel girone C super Crotone a Foggia: apre Zunno, chiude l’ex Murano, nel mezzo la rete di Berra. Infine exploit della Casertana sul campo del Picerno: la doppietta di Bentivegna avvicina il tecnico dei lucani De Luca verso l’esonero.