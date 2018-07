Incontenibile Juve: ecco il difensore

La Juventus è incontenibile e non intende fermarsi sul mercato: secondo quanto riferisce la stampa spagnola la società bianconera starebbe per ingaggiare un altro calciatore che a lungo ha giocato a Madrid, proprio come Cristiano Ronaldo. Si tratta di Diego Godin, perno dell'Atletico con il quale sarebbe già stato trovato un accordo di massima per il trasferimento a Torino. Il difensore uruguaiano avrebbe già dato il proprio consenso al trasferimento a Torino e avrebbe accettato l'offerta juventina di un contratto triennale da 4 milioni di euro netti a stagione. La dirigenza dei Colchoneros sembra ormai rassegnata a perderlo, ma per lasciarlo partire vuole l'intero ammontare della clausola rescissoria, ovvero 20 milioni di euro.

Con l'arrivo di Godin, sicuramente dovrà partire un difensore in casa Juve e i maggiori indiziati sono Medhi Benatia e Daniele Rugani. Il primo piace ad Arsenal, Borussia Dortmund e Marsiglia, mentre sul secondo è molto forte l'interesse del Chelsea. Il neo allenatore dei Blues, Maurizio Sarri, vorrebbe infatti portare a Londra il suo vecchio pupillo ai tempi dell'Empoli e il club inglese potrebbe mettere sul piatto 40 milioni di euro per il cartellino del difensore bianconero.

"Sono felice per Sarri perché nessuno credeva potesse arrivare fin lì e invece eccolo allenare il Chelsea ed è una grande vittoria per tutti, anche per Napoli che è stato fondamentale – ha detto Davide Torchia, agente del centrale juventino, a Radio Crc – Poi, vista la stima per Rugani, tutti pensano che possa seguirlo al Chelsea, ma va considerato che la Juve anche in passato non ha accettato nessuna trattativa, nè col Napoli nè con altre squadre ed ha sempre manifestato la volontà di tenere il calciatore e ad oggi la volontà non è cambiata. Lo stesso Rugani non ha manifestato la volontà di andare altrove, ma va anche detto che se dovesse esserci una richiesta andrà ascoltata perché nel calcio ci vuole rispetto".

SPORTAL.IT | 18-07-2018 14:25