Incredibile Cristiano Ronaldo, il grande gesto per la Juventus

Cristiano Ronaldo si avvicina a grandi passi alla Juventus, e le ultime indiscrezioni dalla Spagna lo confermano in maniera ancora più chiara. Secondo quanto riporta Marca, l’attaccante del Real Madrid ha rifiutato un’offerta sontuosa da parte di un club cinese, pari a 200 milioni di euro per due anni. CR7, che ha dato la sua parola ad Andrea Agnelli, ha detto no ad un’avventura in Estremo Oriente: vuole solo la Juve.

E sono ore di attesa per i tifosi dei campioni d’Italia, sempre più in trepidazione per l’arrivo dell’asso lusitano. La prossima settimana sarà molto intensa e probabilmente storica per la Vecchia Signora, pronta a vestire di bianconero il cinque volte Pallone d’Oro.

Sui social CR7 dopo giorni di silenzio si rifà finalmente vivo, scatenando subito l’entusiasmo dei tifosi: il fratello posta una foto con Cristiano, attualmente in vacanza in Grecia insieme alla famiglia, la fidanzata Georgina, e il figlio Cristianinho. Maglietta bianca e pantaloncini neri: i fan bianconeri notano immediatamente l'”outfit” della stella portoghese, che provoca subito migliaia di commenti. “Ti aspettiamo”, “Sei il migliore”, “Con te vinceremo la Champions”, i post dei tifosi, che non stanno più nella pelle.

Gli occhi del club bianconero sono puntati alla giunta direttiva del Real Madrid, in programma martedì. In quella occasione il presidente dei blancos Florentino Perez svelerà le sue carte: i campioni d’Europa dovrebbero di fatto dare il definitivo via libera alla cessione del fuoriclasse portoghese, che potrebbe essere annunciato dalla Vecchia Signora il giorno successivo.

Secondo le ultime indiscrezioni, Perez vuole qualcosa in più di 100 milioni per liberare il Pallone d’Oro, e pretende che sia lo stesso CR7 ad assumersi le responsabilità dell’addio davanti ai tifosi.

Intanto la stampa spagnola ha commentato l’addio di Ronaldo come “una sconfitta per il Real e per tutti, meno che per la Juventus”, scrive Marca, che spiega che sarà Ronaldo a fare pubblicamente il primo passo: “È difficile firmare una clausola di riservatezza che comprende il tuo silenzio quando si sta raccontando la storia della tua partenza”. Ronaldo da tempo è in rotta con Perez, che si è rifiutato di aumentargli lo stipendio come promesso.

E già i campioni d’Europa guardano ai possibili sostituti: su tutti Hazard, ora in pole rispetto ai carissimi Neymar ed Mbappé.

SPORTAL.IT | 08-07-2018 13:05