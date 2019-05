Incredibile Efes, è in finale di Eurolega

L'Anadolu Efes si aggiudica il derby di Istanbul. La sorpredente squadra di Ataman continua la sua stagione straordinaria e domenica si giocherà la corona d’Europa, dopo che un anno fa aveva chiuso l’Eurolega all’ultimo posto. E’ dominio su un Fenerbahce in condizione fisica deficitaria (fuori Datome e Lauvergne, non al meglio Vesely e Kalinic) e la differenza di energia si vede tutta sul parquet, con l’Efes sempre primo sui palloni vaganti ed a rimbalzo (41-21). Il tutto con il talento strepitoso di Larkin (30 punti, 7 rimbalzi e 7 assist) e di Micic (25), ma in cui tutti hanno dato un contributo importante alla causa. Il Fener, sempre sotto, resiste per 25’ e poi crolla.

C’è anche il ‘milanese’ Mike James a Buesa Arena di Vitoria, dove è Dixon a segnare il primo canestro delle Final Four. Tuttavia, il primo tempo è maggiormente di marca Efes: la squadra di Ataman è quasi sempre in vantaggio e prova un paio di tentativi di allungo, prima con l’iniziale +6 a firma di Larkin e successivamente sul 22-29, quando Micic segna sette punti in fila. Gli uomini di Obradovic sono comunque sempre a contatto, con i canestri di Guduric e Sloukas, ma subiscono molto in difesa. Ed il gioco da 4 punti di Anderson, vale un nuovo +7 prima dell’intervallo lungo, dando alla squadra di Ataman ulteriore slancio.

Un altro ‘magic moment’ di Larkin aggiorna il massimo vantaggio dell’Efes (44-52 al 22’), però l’orgoglio ed il talento permettono ai vicecampioni d’Europa di restare agganciati, con il contributo dei canestri di Melli e Dixon. Tuttavia, gli uomini di Ataman proseguono la loro corsa di testa, con un’energia superiore agli avversari e, quando Dunston fa 4/4 dalla lunetta, arriva anche la prima doppia cifra di vantaggio (55-66) nella fase finale del terzo periodo. Il Fener non ce la fa più, Micic firma il +16, Larkin fa addirittura +21 ed è festa per l’Efes. Saranno i ‘blu’ a giocarsi il titolo.

SPORTAL.IT | 17-05-2019 20:50