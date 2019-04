Incredibile Fognini, sconfitto Nadal a Montecarlo

Incredibile impresa di Fabio Fognini nel torneo di Montecarlo. Il tennista azzurro ha dominato e battuto Rafael Nadal, numero 2 del mondo, nella semifinale della competizione monegasca, guadagnandosi l’accesso alla finale di domenica.

Il fuoriclasse spagnolo non perdeva da quattro anni sulla terra rossa del Principato, su cui è stato per 11 volte campione. Per Fognini si è trattato del quarto successo in 15 sfide contro il re della terra battuta, il terzo sul “rosso” dopo i due ottenuti nel 2015 a Rio e Barcellona. Il ligure ha dato una svolta ad un 2019 fin qui abbastanza deludente. In più è già sicuro di rientrare nei top 15 del ranking e di riprendersi la leadership azzurra scavalcando Cecchinato.

Fognini si è imposto per 6-4, 6-2 in un’ora e mezza: domenica se la vedrà con il serbo Dusan Lajovic, numero 48 del mondo, che nell’altra semifinale ha piegato il russo Daniil Medvedev, numero 14 Atp e decima testa di serie, 7-5 6-1. Per Fabio sarà la finale numero 19 in carriera (8 i titoli vinti, l’ultimo sul cemento di Los Cabos la scorsa estate), la prima da quella raggiunta a Chengdu lo scorso settembre.

L’atleta ligure fa la storia: è infatti la prima finale di un italiano da quando esistono i Masters 1000, e la prima nel Principato da Barazzutti (1977).

“Sono molto felice, oggi era molto difficile da giocare, c’era tanto vento e non è stata una bella partita, con tanti break. Poi mi sono sciolto, mi sono calmato e ho giocato molto bene. Speriamo di festeggiare domani una bella Pasqua“.

“Con Rafa devi rischiare, mettere in preventivo che se sei 6-4 5-0 40-0, puoi ritrovarti 5-2 e fartela addosso. Parla da solo quello che ha fatto su questa superficie, ha avuto pochissimi rivali e sono contento di averlo battuto qui davanti alla mia famiglia e ai miei amici. Ora cercherò di riposare e cercherò di preparare al meglio la finale di domani. Se mi avessero detto a inizio settimana che sarei arrivato fino a questo punto, avrei riso e invece sono qui a giocarmi il titolo più importante della mia carriera Dusan Lajovic? Li ha ‘ammazzati’ tutti in questa settimana. Inoltre ha il mio ex team ma so come potergli fare male”, ha detto a Sky.

SPORTAL.IT | 20-04-2019 17:39