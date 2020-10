"Incredibile": Ganna fatica a trovare le parole

Filippo Ganna ha mostrato che il suo stato di grazia non accenna a terminare. E lo ha fatto vincendo in solitaria la quinta tappa del Giro d’Italia, 225 chilometri con partenza da Mileto e arrivo a Camigliatello Silano.

“Incredibile, pensare che non dovevo neanche andare in fuga, il piano prevedeva che ci provasse Salvatore Puccio. Poi dopo scatti e controscatti gli ho detto di mettersi a ruota e ci abbiamo provato. Un successo che riscatta in parte lo sfortunato ritiro di Thomas” ha raccontato il portacolori della Ineos Grenadiers.

OMNISPORT | 07-10-2020 17:25