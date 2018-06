Incredibile: la Spagna caccia il ct

Julen Lopetegui non sarà il commissario tecnico della Spagna ai prossimi Mondiali.

La Federazione spagnola non ha affatto gradito l’annuncio anticipato del suo approdo al Real Madrid al termine della manifestazione che si giocherà in Russia: per questo è scattato l’esonero immediato nonostante i calciatori presenti in ritiro avessero cercato di convincere i vertici del calcio iberico a confermare Lopetegui.

“Ci ha tradito, decisione obbligata” ha tuonato in conferenza stampa Luis Rubiales, presidente della Federcalcio spagnola, arrabbiato per la mancanza di tatto dell'annuncio a 48 ore dall'esordio delle Furie Rosse col Portogallo. Adesso il candidato numero uno a prendere il posto di Lopetegui è il suo assistente Hierro.

La Spagna al Mondiale dovrà vedersela nel Gruppo B con Iran, Marocco e Portogallo e proprio il match con questi ultimi si preannuncia stellare. Cristiano Ronaldo e compagni non temono però le Furie Rosse come ha svelato Joao Mario: "Il nostro team è ben preparato. Siamo pronti e la nostra attenzione è focalizzata sulla partita – le parole dell’ex interista -. Sarà una bella gara, tutta la squadra sa che dovremo dimostrare le nostre migliori qualità per vincere. E poi, abbiamo Cristiano Ronaldo…".

Nella gara che andrà in scena venerdì sera ci sarà senza dubbio Gerard Piquè che lunedì si era fermato per un problema ad un ginocchio: il difensore negli ultimi allenamenti è apparso totalmente recuperato e dovrebbe regolarmente essere disponibile.

Intanto si è rivisto in gruppo Dani Carvajal: il terzino del Real Madrid, infortunatosi nella finale di Champions League contro il Liverpool, ha svolto l'allenamento con i compagni. Lo staff medico non intende forzarne il rientro e ha quindi escluso l'impiego del difensore contro i lusitani, ma sarà sicuramente pronto per le prossime partite.



SPORTAL.IT | 13-06-2018 12:20