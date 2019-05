Incredibile Max Allegri: la chiamata arriva da un club di serie A

Contatto sorprendente tra la Roma e Massimiliano Allegri: lo riportano i giornali della Capitale. Mentre si infiamma la contestazione contro la proprietà americana per l’addio di Daniele De Rossi, il patron dei giallorossi James Pallotta, secondo indiscrezioni riportate da il Corriere dello Sport e il Messaggero, avrebbe puntato l’attenzione sul mister livornese, che a fine stagione lascerà la Juventus.

Sarebbero stati allacciati i primi contatti ed effettuati i primi sondaggi: i dirigenti romanisti si sarebbero informati sulla situazione contrattuale di Allegri, lo stesso Pallotta si sarebbe interessato personalmente nella giornata di venerdì. Dopo il no di Antonio Conte, il numero uno dei capitolini continua quindi a pensare a un colpo ad effetto per la panchina per rilanciare le ambizioni e l’entusiasmo del mondo Roma.

Su Allegri ci sarebbero anche Paris Saint Germain, Bayern Monaco e lo stesso Real Madrid, se dovesse certificarsi la rottura tra i blancos e Zinedine Zidane. L’arrivo di Allegri sulla panchina della Roma avrebbe un fascino particolare: ma il mister toscano accetterebbe un anno senza Champions League?

La prima scelta per la prossima stagione resta comunque quella di Gian Piero Gasperini, anche se la possibile qualificazione dell’Atalanta per la Champions League potrebbe complicare i piani dei dirigenti di Pallotta.

Allegri durante la conferenza stampa si era così espresso sul suo futuro: “Non so ancora niente, vedremo. Una pausa può farmi anche bene, anche se dopo il 15 luglio magari mi tornerà la voglia di lavorare. Valuterò quello che mi verrà proposto, sennò mi dedicherò a me stesso, ai miei figli e alla mia compagna, alle persone che mi vogliono bene e ai miei amici”.

