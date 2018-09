Incredibile Raikkonen: guidare non gli basta

Kimi Raikkonen non sarà più un pilota Ferrari e verrà sostituito sul sedile della Rossa da Charles Leclerc a partire dalla prossima stagione. Il pilota finlandese non dirà però addio alle competizioni: il campione del mondo 2007 ha infatti firmato un accordo biennale con il team Alfa Romeo Sauber e correrà quindi fino all'età di 41 anni.

In un’intervista rilasciata a C More, il suo connazionale Mika Salo ha parlato del passaggio di Kimi Raikkonen in Sauber. L'ex pilota di Formula Uno ha però precisato che questo passaggio di scuderia potrebbe nascondere ulteriori risvolti inaspettati, come l’acquisto di alcune quote azionarie della Scuderia italo-elvetica da parte dell’attuale pilota finlandese.

“La Formula 1 è un business e il nome di Kimi porta sponsor, finanze e una base finanziaria migliore – ha dichiarato Salo – Dato che le aspettative non sono molto alte, Raikkonen può correre senza pressioni. Magari riuscirà a guidare in maniera più rilassata”.“Inoltre – ha proseguito l'ex pilota scandinavo – circolano alcune voci di un Kimi possibile acquirente per l’acquisto della squadra. Questo accordo, secondo me, è qualcosa che va oltre la semplice collaborazione sportiva”.

L'addio di Raikkonen al team di Maranello è stato annunciato da Maurizio Arrivabene, team principal della Rossa, attraverso un comunicato: "La Scuderia Ferrari comunica che, alla fine della stagione 2018, Kimi Raikkonen lascerà il suo ruolo attuale. Durante questi anni, Kimi ha dato alla squadra un contributo fondamentale, sia in qualità di pilota, sia per le sue doti umane. Il suo ruolo è stato decisivo per la crescita del team e, al tempo stesso, è sempre stato un grande uomo-squadra. In qualità di campione del mondo, rimarrà sempre nella storia e nella famiglia della Scuderia. Per tutto questo lo ringraziamo e auguriamo a lui e alla sua famiglia un futuro pieno di soddisfazioni".

SPORTAL.IT | 12-09-2018 14:25