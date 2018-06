Incroci in panchina tra Pisa e Spezia

Settimana decisiva per le panchine di Pisa e Spezia, che sono legate da grande rivalità ma che nella circostanza hanno un nome di interesse per entrambe.

Fabio Gallo, che nella passata stagione ha guidato i liguri, è in lizza per il timone dei toscani, per i quali tuttavia non si esclude la conferma di Mario Petrone.

Massimo Oddo, Pasquale Marino, Massimo Drago, ma anche Cristiano Lucarelli, profilo che sta circolando con insistenza nelle ultime ore, tanto è vero che a Catania stanno spuntando numerose alternative, sono invece i candidati a prendere in carico le ‘Aquile’.

SPORTAL.IT | 18-06-2018 12:05