Incubo Alcaraz, Sinner dopo Wimbledon può (quasi) doppiarlo: Carlos rischia di ritrovarsi a 7000 punti

Gli scenari dopo i prossimi Slam alla luce delle rinunce già ufficializzate dallo spagnolo: in caso di en-plein tra Parigi e Londra il vantaggio di Jannik diventerebbe abissale.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Avevano ragione i pessimisti, i preoccupati e gli ansiosi: Carlos Alcaraz dopo il Roland Garros dovrà saltare pure Wimbledon. Troppo serio il problema al polso che ha afflitto Carlitos durante le prime fasi del torneo di Barcellona, ad aprile. Le condizioni del campione spagnolo, come da egli stesso ribadito, migliorano ma suggeriscono ulteriore prudenza. Meglio aspettare, dunque, prima di tornare in campo, per non rischiare di incappare in pericolose ricadute. Questo, ovviamente, si ripercuoterà sulla situazione di classifica del murciano. Che a luglio, addirittura, potrebbe ritrovarsi quasi doppiato da Jannik Sinner.

Classifica ATP: la situazione tra Sinner e Alcaraz

Succederebbe, come avremo modo di vedere nel dettaglio, in caso di doppio trionfo del rosso di San Candido tra Parigi e Londra, sulla terra del Roland Garros e sull’erba di Wimbledon. Una prospettiva da urlo, secondo molti addetti ai lavori l’unica plausibile proprio a causa dell’assenza di Alcaraz. L’unico a pensarla diversamente è Greg Rusedski, che per lo Slam londinese dà per favorito Novak Djokovic. In ogni caso, la situazione nel ranking di Carlitos è destinata a peggiorare e non poco. Questo perché in poche settimane il numero 2 vedrà evaporare i punti conquistati nel 2025 tra Roland Garros, Queen’s e Wimbledon. Al momento Sinner è a quota 14750 punti, Alcaraz a 11960.

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Niente Roland Garros e Wimbledon, -3800 punti a Carlos

Il conto è piuttosto facile. Un anno fa Carlos ha trionfato a Parigi nella memorabile finale su Sinner, quella dei pugni alzati al cielo ad aizzare il pubblico dello Chatrier e l’ansia di mamma Siglinde in tribuna. In quella occasione lo spagnolo ha incamerato 2000 punti, a cui vanno aggiunti i 500 del torneo del Queen’s, il vezzoso torneo londinese che anticipa i fasti di Wimbledon. Altri 1300 punti Alcaraz li ha conquistati proprio a “The Championships”, dove si è arreso in finale all’italiano. In totale fanno 3800 punti da sottrarre agli 11960 di oggi: Alcaraz a metà luglio si ritroverà con 8160 punti all’attivo.

Sinner trionfa a Parigi e Londra? Si porterebbe a +7290

Sinner parte da 14750 punti, da un vantaggio di 2790 lunghezze sul rivale. Rispetto ad Alcaraz, il campione italiano difende meno punti: “soltanto” 3350, vale a dire i 1300 punti della finale del Roland Garros, i 50 degli ottavi di Halle e i 2000 di Wimbledon. Facendo i debiti scongiuri e ipotizzando una doppia, sciagurata eliminazione al primo turno tra Parigi e Londra – ad Halle quest’anno Jannik non scenderà in campo – il totale dopo lo Slam sull’erba sarebbe di 11450 punti, a +3290 sullo spagnolo. Ma se Jannik dovesse arrivare fino in fondo vincendo entrambi gli Slam, si porterebbe a 15450. Cioè a +7290 su Alcaraz, sistemato a 8160. Quasi un doppiaggio.