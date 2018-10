Incubo Caldara: lungo stop

A margine della partita vinta in rimonta contro la Sampdoria, Rino Gattuso ha parlato anche della situazione degli infortunati. Oltre a Calabria, uscito sorretto dai medici rossoneri, preoccupano le condizioni di Bonaventura, fermatosi prima dell’inizio della partita.

Lunghi invece i tempi per recuperare Mattia Caldara. Il difensore ex Atalanta arrivato in estate dalla Juventus nell'operazione che ha riportato Bonucci in bianconero dovrà infatti restare fuori per almeno 60 giorni: “Lo perderemo per un paio di mesi, ha avuto un problema al gemello mediale. È una stagione maledetta, ci dispiace per lui" ha detto Gattuso.

"Bonaventura sta stringendo i denti, ha un’infiammazione al ginocchio e ieri non è riuscito ad allenarsi. È un momento così, dobbiamo mettere i giocatori che stanno meglio”.

SPORTAL.IT | 28-10-2018 21:30