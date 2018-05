Incubo diritti tv, nuova fumata nera per la serie A

Nuova fumata nera per la serie A per quanto riguarda i diritti tv. La Lega, tornata a riunirsi mercoledì mattina, ha votato ancora contro la risoluzione del contratto con Mediapro, alla luce di un parere legale richiesto sull’inadempienza degli spagnoli: 10 i voti a favore, 5 gli astenuti, Lazio e Chievo assenti. Per la risoluzione ne servivano 12. Lunedì prossimo è in programma una nuova assemblea.

E' passata la linea del presidente della Lazio Claudio Lotito (che non era in assemblea), con il rinvio a lunedì. Dopo la votazione, scuri in volto, hanno lasciato la sede della Lega il presidente designato, Gaetano Micciché e il commissario, Giovanni Malagò. Lo riporta l'Ansa.

SPORTAL.IT | 23-05-2018 09:50