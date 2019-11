Incubo Fiorentina: vince il Lecce, Ribery ko

Risultato a sorpresa nella partita del sabato sera della quattordicesima giornata di Serie A: con un gol firmato da Andrea La Mantia al 5' del secondo tempo, il Lecce batte 1-0 la Fiorentina e conquista la prima vittoria dopo oltre due mesi.

Oltre alla rete dell'attaccante schierato al posto dello squalificato Lapadula, a decidere il match è stato l'infortunio subito da Franck Ribery al 44' del primo tempo: il francese, fino ad allora, era stato il migliore in campo e si era reso pericoloso, assieme ai suoi compagni di squadra, in più di un'occasione, trovando però sempre la pronta risposta del portiere dei salentini, Gabriel.

Prosegue quindi il periodo nero per la Fiorentina: l'ultima vittoria degli uomini di Montella risale allo scorso 30 ottobre (2-1 in casa del Sassuolo), e la classifica torna a farsi anonima (undicesimo posto a quota 16 punti). Diversa la situazione in casa Lecce: nelle ultime sette partite la squadra di Liverani ha mancato solo una volta l'appuntamento col punto, una serie positiva che porta i giallorossi proprio dietro la Fiorentina in classifica a quota 14 punti, alla pari con Milan e Udinese.

SPORTAL.IT | 30-11-2019 23:00