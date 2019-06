Incubo Foggia, nuove perquisizioni allo stadio

Non c’è pace per il Foggia. Mentre i tifosi attendono con trepidazione il verdetto del Consiglio Federale sull’iscrizione alla prossima Serie C, che sembra però sempre più lontana, la Guardia di Finanza di Bari e di Foggia ha fatto scattare una serie di perquisizioni allo stadio comunale “Pino Zaccheria” e in aziende locali per reati connessi alla gestione del Foggia Calcio, procedendo per frode fiscale e riciclaggio. A riportarlo è l’Ansa.

Si tratterebbe dell'inchiesta avviata all'inizio del 2018 a carico del patron Fedele Sannella, indagato per riciclaggio di denaro sporco nel Foggia Calcio negli anni 2016 e 2017. Le perquisizioni interessano i due patron della squadra, oltre a Fedele Sannella il fratello Francesco, e alcune società a loro riconducibili come la Satel Srl e la Sannella Holding 2. Diverse perquisizioni coinvolgono altri treimprenditori foggiani.

I fratelli Sannella hanno messo recentemente in vendita la squadra a un euro.

SPORTAL.IT | 27-06-2019 13:20