Incubo Higuain, i tifosi del Chelsea già ironizzano

Più che un normale mercoledì di calcio, l’ultimo del mese di gennaio è stato un vero psicodramma per tre grandi d’Europa. A stare peggio è sicuramente la Roma, travolta e umiliata in Coppa Italia dalla Fiorentina, al punto che la panchina di Eusebio Di Francesco è tornata in discussione, mentre in casa Juventus ci si augura che il black out contro l’Atalanta, pur giunto al termine di una serie di prestazioni non esaltanti, sia solo il classico incidente di percorso che possa far risvegliare un gruppo forse troppo appiattito visto l’ampio vantaggio in campionato.

Fuori dall’Italia invece si moltiplicano i problemi in casa Chelsea. La gestioneSarri, cominciata all’insegna di consensi unanimi, sta vivendo un’involuzione preoccupante per gioco e risultati.

Gli elogi si stanno trasformando in critiche da parte di stampa e tifosi, anche perché l’ex allenatore del Napoli si è giocato molto premendo per l’acquisto di Gonzalo Higuain, il centravanti che mancava alla rosa, ma che sembra aver bisogno di un ambientamento più lungo del previsto.

La clamorosa sconfitta per 4-0 contro il Bournemouth ha scoperchiato il caso dello stato di forma del Pipita, già sottotono al debutto ufficiale in FA Cup contro lo Sheffield Wednesday.

In Coppa l’argentino si era addirittura rifiutato di calciare un rigore, gentilmente offertogli da Willian come regalo di benvenuto. La perplessità del popolo del Chelsea era già cominciata a montare, per poi esplodere dopo il tracollo contro i ‘Cherries’, le cui maglie ricordano beffardamente quelle del Milan.

Zero tiri in porta e forma appunto da rivedere hanno fatto scattare le prime ironie dei tifosi dei Blues che sui social non si sono risparmiati al grido “Abbiamo preso l’attaccante sbagliato”, “spaventati” dalla doppietta di Krzysztof Piatek alla prima da titolare con il Milan. E le responsabilità di un eventuale flop cadrebbero tutte sulle spalle di Sarri.

SPORTAL.IT | 31-01-2019 15:25