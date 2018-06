Milan, l'indiscrezione del New York Times lascia impietriti

“Escludete il Milan dall’Europa League”. La sentenza dell’Uefa nei confronti del club rossonero sulla violazione del fair play finanziario arriverà entro il 15 giugno, ma dagli Stati Uniti arriva un’indiscrezione che lascia sbigottiti.

Secondo quanto riporta il New York Times, “gli analisti dell’Uefa, che stanno visionando tutta la documentazione relativa al Milan, hanno raccomandato l’esclusione del club italiano dalle competizioni continentali”. Il giornale americano cita fonti anonime in quanto il procedimento è ancora in corso.

“L’esclusione dalle coppe continentali sarebbe un altro duro colpo per un club che qualche tempo fa era considerato al top e un ulteriore colpo per la crisi che sta vivendo il calcio italiano”, scrive il prestigioso quotidiano newyorkese, tra i più letti del pianeta.

L’Uefa aveva bocciato nei giorni scorsi la proposta di Settlement Agreement avanzata dal Milan, rinviando a giudizio il club e sottolineando una certa preoccupazione circa le sue condizioni di solidità. In particolare, l’Organo di Controllo Finanziario per Club UEFA aveva posto l’accento sull’incertezza del rifinanziamento del prestito e sul rimborso delle obbligazioni da effettuare entro ottobre 2018.

Già lo scorso dicembre, il Diavolo si era visto rifiutare la richiesta di Voluntary Agreement. Le incertezze circa il rifinanziamento del debito contratto da Yonghong Li con il fondo statunitense Elliot, da estinguere entro ottobre 2018, stanno pesando come un macigno sul futuro della società, secondo il giornale americano.

Le sanzioni che rischia il Milan variano da una semplice multa al blocco del mercato, fino appunto all’esclusione dalle coppe, anche per più anni. Nel 2015 la Dinamo Mosca fu squalificata per 4 stagioni dalle coppe europee: una eventualità a cui il Diavolo non vuole nemmeno pensare.

