Incubo Milan: tifosi scatenati indicano il colpevole

Profondo rossonero. Il Milan si scioglie nella ripresa perdendo, dopo il derby, anche con il Torino. Nonostante il vantaggio di Piatek, una doppietta di Belotti ha ribaltato i rossoneri in pochi minuti. Tifosi milanisti scatenati sui social ed è uno l’unico colpevole che, per molti, deve già pagare.

Eppure sembrava andare tutto per il meglio. Il Milan rinnovato dai cambi rispetto al derby con Leao, Bennancer ed Hernandez sembrava quadrato in campo, con un buon ritmo controllando il Toro e ripartendo di slancio. Proprio così era arrivato il vantaggio rossonero con Leao a costringere De Silvestri al fallo da rigore e la trasformazione di Piatek. “Visto Giampaolo? Leao, Hernandez e Bennancer sono molto meglio di Rodriguez, Castillejo e Biglia” avevano sentenziato in molti tra primo e secondo tempo con l’hashtag #MilanTorino.

Crollo Milan. Sono bastate proprio l’intervallo, la stanchezza post derby a sciogliere il Milan all’ombra della Mole. L’uno-due di Belotti ha sancito non solo la sconfitta ma tutta la furia dei tifosi rossoneri che non hanno gradito i cambi di Giampaolo che è finito nel mirino della marea social rossonera.

Tutti contro Giampaolo. “Fuori Leao (forse il migliore) e Suso ancora in campo…poi uno non si dovrebbe incazzare!!” si legge in uno dei tanti commenti contro il tecnico ex Samp che per molti non avrà vita lunga sulla panchina del Milan: “Giampaolo mangerà il panettone?”; “Io vorrei sapere perché ca..o ha levato Leao”; “ci candidiamo ad essere la Sampdoria del campionato… noi giochiamo e gli altri vincono”; “ma chi lo chiama Maestro di calcio?”.

Non esenti da critiche nemmeno Donnarumma colpevole su entrambi i gol granata: “Bellissimo gol di Donnarumma con la complicità del tiro di Belotti”; “Basta con Donnarumma fenomeno, è una scarpa!” e Suso, secondo obiettivo delle critiche dei supporters rossoneri: “Ma quando lo capiremo che lo spagnolo è un danno?”.

SPORTEVAI | 26-09-2019 23:05