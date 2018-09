Incubo Napoli, si ferma pure Mertens

Pausa per le Nazionali a dir poco sciagurata per il Napoli, che dopo aver perso Vlad Chiriches per buona parte della stagione a causa della rottura del crociato subita con la Romania, deve registrare un altro infortunio, quello di Dries Mertens.

L’attaccante belga ha subito la sublussazione della spalla destra in modo quantomeno singolare, ovvero calciando una punizione nell’amichevole contro la Scozia.

Il medico del Belgio, Chris Goosens, ha però tranquillizzato Ancelotti e i tifosi azzurri: “A meno che non ci siano stati problemi simili in passato, la spalla non puo' uscire dopo un movimento di questo tipo. Si è solo spostata, non è nulla di grave” le parole del dottore al quotidiano 'Het Nieuwsblad'.

