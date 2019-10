Incubo per la Roma: altri due gravi infortuni

La maledizione infortuni si accanisce sulla Roma. I giallorossi, già zavorrati dai ko di Diawara, Pellegrini, Under, Mkhitaryan tra gli altri, rischiano di perdere per tutto il 2019 Nikola Kalinic e Bryan Cristante, che si sono fatti entrambi male durante la partita contro la Sampdoria.

L'attaccante croato, infortunatosi nel finale della sfida di Marassi, ha rimediato una lesione di primo grado al collaterale mediale del ginocchio sinistro e starà fuori almeno fino alla prossima pausa. Se dovesse essere confermata da ulteriori esami la lesione al legamento, Kalinic dovrebbe restare fermo per due mesi in caso di operazione, tre settimane invece con la terapia conservativa.

Cristante, uscito nel primo tempo del match con i blucerchiati, ha accusato invece uno strappo al tendine dell'inguine, che lo costringerà a sottoporsi ad un'operazione al pube nelle prossime ore. Dopo l'intervento si saprà di più sui tempi di recupero, che rischiano di essere superiori ai due mesi, forse tre.

Con questi due nuovi stop sale a 14 il conto degli infortuni giallorossi in solo due mesi, di cui nove muscolari.

"Siamo preoccupati per i tanti infortuni – ha confessato Veretout -. . Non so per quanto tempo, ma spero sia per meno tempo possibile. Abbiamo perso Bryan presto, anche Niko non so se si sia fatto male al ginocchio. È un periodo difficile per gli infortuni".

A centrocampo l'ex Fiorentina rischia di essere l'unico mediano di ruolo per le prossime partite fino ai primi di novembre.

SPORTAL.IT | 21-10-2019 12:45