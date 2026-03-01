Incubo Ronaldo, sbaglia un rigore ed esce furioso ma Joao Felix regala all’Al Nassr il sorpasso su Inzaghi

Serata da incubo per CR7, impreciso dal dischetto e sostituito per un fastidio fisico. A trascinare l’Al Nassr nuovamente al primo posto è João Félix

Serata complicata per Cristiano Ronaldo, che fallisce un rigore e lascia il campo con qualche problema fisico. L’Al Nassr però rimonta l’Al Fayha e si impone 3-1, confermando il primato in campionato. Decisivo Joao Felix, autore della giocata che cambia la partita e dell’assist nel finale. Una vittoria sofferta che permette alla squadra di Jorge Jesus di allungare la striscia positiva scavalcando nuovamente l’Al-Hilal di Simone Inzaghi.

Rigore sbagliato e serata nera per Cristiano

La gara si mette subito in salita dal punto di vista personale per Ronaldo. Dopo appena dieci minuti, l’Al Nassr conquista un calcio di rigore per fallo su Simakan. Dal dischetto si presenta CR7, ma il tiro finisce fuori sfiorando il palo. Un errore raro per uno specialista come lui (in Italia ricordiamo ancora la parata di Sorrentino che lo neutralizzò dal dischetto), che interrompe anche la sua recente striscia realizzativa. La sua partita resta opaca e, nel finale, è costretto a uscire con qualche segno di fastidio fisico.

L’autogol e la rimonta guidata da Mané

Nonostante il dominio territoriale iniziale, l’Al Nassr fatica a creare vere occasioni. Poco prima dell’intervallo arriva la beffa: un’autorete di Al-Amri porta avanti l’Al Fayha. Nella ripresa la squadra di Jorge Jesus aumenta il ritmo e trova il pari al 71’, quando Coman serve un pallone perfetto per Mané che firma l’1-1. Con l’inerzia cambiata, gli spazi si aprono e la pressione gialla cresce minuto dopo minuto.

Joao Felix decisivo: gol fortunato e assist

Il momento chiave arriva a dieci minuti dalla fine. Joao Felix calcia al volo, il pallone colpisce il palo, rimbalza sulla schiena del portiere Mosquera e termina in rete per il 2-1. Subito dopo Ronaldo lascia il campo e al suo posto entra Al Hamdan. Proprio su assist ancora di João Félix arriva il definitivo 3-1 che chiude i conti. Una rimonta pesante che consente all’Al Nassr di difendere la vetta e trasformare l’incubo di Ronaldo in una serata di festa.