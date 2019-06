Incubo Valentino Rossi, Viñales trionfa ad Assen

E’ uno dei momenti più difficili della carriera di Valentino Rossi. Il centauro della Yamaha è caduto nuovamente: al quinto giro del Gran Premio d’Olanda il Dottore è finito a terra con Nagakami incappando così nel suo terzo zero consecutivo in classifica. Un ko pesantissimo per il Dottore, che stava risalendo dopo essere ripartito dalla quattordicesima posizione. Illeso, il pilota di Tavullia ha ricostruito la dinamica ai box: ha perso l’anteriore, travolgendo il pilota giapponese che aveva appena superato.

Ad Assen ha trionfato il compagno di squadra del nove volte campione del mondo: Maverick Viñales. Lo spagnolo della Yamaha ha conquistato il primo successo della stagione domando il connazionale Marc Marquez, secondo e sempre più leader della classifica generale. Al terzo posto l’altra Yamaha di Fabio Quartararo.

La corsa olandese non delude con tanti sorpassi e controsorpassi tra i piloti di testa. Viñales piazza a nove giri dalla fine l’affondo decisivo su Marquez, prendendosi la testa e volando verso la vittoria. Alle loro spalle si accende nel finale il duello tra il deludente Dovizioso e Petrucci: il forlivese riesce a prendersi il quarto posto, mentre Petrux viene beffato da Morbidelli proprio all’ultima curva.

Ordine di arrivo (primi dieci)

Viñales

Marquez

Quartararo

Dovizioso

Morbidelli

Petrucci

Crutchlow

Mir

Miller

Iannone

SPORTAL.IT | 30-06-2019 14:49