Indagato Bastoni, la reazione dell'Inter in una telefonata al difensore, ma il mercato si complica

L'Inter ha scelto di restare accanto ad Alessandro Bastoni dopo l'avviso di garanzia ricevuto dal difensore. Sullo sfondo rimane il mercato, zeppo di incognite.

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L’inchiesta giudiziaria che coinvolge Alessandro Bastoni ha inevitabilmente acceso i riflettori anche sul suo futuro sportivo. Nonostante il momento delicato, l’Inter non ha modificato la propria posizione nei confronti del difensore, confermandogli piena vicinanza sul piano umano. Il club nerazzurro ritiene infatti che la vicenda debba seguire il proprio percorso nelle sedi competenti senza influenzare le decisioni tecniche. Parallelamente continua a tenere banco il tema del mercato, destinato a restare aperto per tutta l’estate.

L’Inter sceglie di stare accanto al difensore

Dopo la notifica dell’avviso di garanzia, la società nerazzurra ha voluto contattare direttamente Bastoni per manifestargli la propria vicinanza. Un gesto che conferma come il club non abbia alcuna intenzione di lasciarlo solo in una fase particolarmente complessa della sua vita personale. La posizione dell’Inter, almeno per ora, resta chiara: la vicenda giudiziaria riguarda il giocatore sul piano personale e non modifica il rapporto di fiducia costruito negli anni. L’obiettivo è permettergli di affrontare questo momento con il sostegno della società, in attesa che gli accertamenti facciano il loro corso.

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Mercato fermo, ma gli scenari possono cambiare

Sul fronte del calciomercato non risultano offerte ufficiali per il centrale nerazzurro, nonostante le indiscrezioni provenienti dalla Spagna continuino a collegarlo a club di primo livello. L’Inter non considera Bastoni un giocatore da cedere a tutti i costi e, in assenza di proposte concrete, il suo futuro resta saldamente a Milano. La società, però, non esclude di valutare eventuali offerte qualora fossero ritenute importanti sia dal punto di vista economico sia da quello sportivo. Per il momento, tuttavia, non esistono trattative avviate.

Un anno difficile dentro e fuori dal campo

Negli ultimi mesi Bastoni ha dovuto convivere con diverse situazioni che hanno inciso sulla sua immagine pubblica. Dopo le polemiche nate in stagione per alcuni episodi di campo (vedi Kalulu), il difensore si ritrova ora ad affrontare una questione ben più delicata, completamente estranea agli aspetti sportivi. Secondo quanto filtra dal suo entourage, il giocatore continua a dichiararsi estraneo alle accuse e intende collaborare pienamente con la magistratura per chiarire la propria posizione. La priorità, in questa fase, resta quella di dimostrare la propria innocenza.

Tra il sostegno dei tifosi e le incognite del futuro

Anche tra i sostenitori nerazzurri il dibattito è acceso. Molti hanno espresso vicinanza al difensore, invitando ad attendere gli sviluppi dell’indagine prima di formulare qualsiasi giudizio definitivo. Altri, invece, ritengono che questa vicenda possa inevitabilmente avere conseguenze anche sul suo percorso calcistico. L’Inter, almeno per ora, non sembra intenzionata a cambiare strategia e continua a considerare Bastoni una pedina importante della rosa. Saranno le prossime settimane, tra evoluzione dell’inchiesta ed eventuali movimenti di mercato, a chiarire quale direzione prenderà il suo futuro.