India, mai visto prima: espulso prima della gara perché aveva gli slip blu

Nella semifinale di Supercoppa indiana tra Goa e Mumbay, lo spagnolo Guarrotxena si prende un rosso nel tunnel per il colore della biancheria intima

Iker Guarrotxena non avrebbe mai immaginato di finire sulle prime pagine dei giornali per una cosa del genere. Il centrocampista di Biscaglia, veterano del calcio spagnolo ed ex giocatore di UD Logroñés, Murcia e Tenerife, è stato coinvolto in una delle scene più surreali mai viste nel mondo del calcio: ha ricevuto un cartellino rosso prima ancora dell’inizio della partita e il motivo è surrealee.

La fiscalità dell’arbitro

E’ successo in India, prima della semifinale della Supercoppa indiana tra FC Goa e Mumbai City, un match che prometteva emozioni, ma nessuno immaginava che lo spettacolo sarebbe iniziato nel tunnel, prima ancora della gara. Mentre le squadre si preparavano a scendere in campo – come si legge su Marca – l’arbitro Pratik Mondal ha notato che Guarrotxena indossava uno slip blu, un colore non conforme al regolamento . Un piccolo dettaglio, apparentemente risolvibile con un semplice cambio, che si è invece trasformato in un incubo burocratico.

L’arbitro ha ordinato al capitano del Goa di cambiarsi la biancheria intima ma quella che doveva essere una semplice formalità si è trasformata in una lite verbale. Secondo i testimoni, l’arbitro ha interpretato la risposta del giocatore come un no ed ha estratto un cartellino rosso diretto per Guarrotxena che ha reagito malamente ed è stato portato via dallo staff.

L’incredulità della squadra

“Tutti hanno visto cosa ha fatto”, avrebbe sostenuto l’arbitro, mentre i giocatori del Goa cercavano invano di impedire la decisione. Lo stesso allenatore, Manolo Márquez, non riusciva a crederci: “Ho visto l’arbitro chiedergli di cambiarsi e ho pensato che si sarebbe risolto tutto lì. Poi sono entrato in campo e due minuti dopo qualcuno è venuto a dirmi che Iker era stato espulso. Esporre un cartellino rosso per una cosa del genere mi sembra eccessivo, anche se non c’è niente che possiamo fare”.

Nonostante il caos, il regolamento ha concesso una scappatoia. Poiché l’espulsione è avvenuta prima del calcio d’inizio, l’FC Goa ha potuto sostituire Guarrotxena con Javier Siverio e mantenere undici giocatori in campo. La fascia di capitano è passata a Borja Herrera, ancora sotto shock per l’accaduto. “Non ho mai visto niente di simile in vita mia”, ha confessato.

La reazione in campo

In campo, contro ogni pronostico, l’FC Goa ha risposto con orgoglio. Due gol decisivi – Brison Fernandes al 20′ e David Timor al 23’– hanno suggellato un’eroica vittoria per 2-1 che li ha portati in finale contro l’East Bengal, dove però l’ex giocatore del Logroñés non potrà giocare.