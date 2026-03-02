Indian Wells, riparte la caccia di Jannik Sinner a Carlos Alcaraz: divario ranking eloquente, ma l'occasione non va sprecata

L'altoatesino, distante ben 3150 punti dal n. 1, può accorciare le distanze consapevole che non ha un tesoretto causa squalifica e che Carlos arriva con 400 punti da difendere

La ricerca di una dimensione mentale e fisica che lo agevoli è alla base della sua assenza all’appuntamento – sempre rispettato – con uno dei brand che lo ha investito del ruolo di ambassador da sempre, Gucci, alla Fashion Week. Jannik Sinner ha condiviso un video esplicito, dal suo account ufficiale, a dimostrazione di una lista di priorità. E della necessità di ritrovarsi alla vigilia del primo Masters 1000 chiave, a questo punto della stagione. Indian Wells ha un suo principio e un suo epilogo. Riappariranno Sinner il suo rivale, Alcaraz. E nulla potrà essere come prima.

Indian Wells, l’occasione per ripartire

Nella notte del 3 marzo, come anticipato, con il relativo sorteggio (ore 15 statunitensi, mezzanotte da noi) viene definito il tabellone di Indian Wells dopo una settimana di cambiamenti non esenti dal condizionamento della guerra in Iran e le relative ripercussioni nella penisola araba. Scosse, turbamenti e conferme sul versante tennistico si leggono nel post Santiago come pure dopo il cemento di Dubai (uno dei luoghi interessati dalla rappresaglia) e Acapulco. E con quel lasciato che non può lasciare indifferente Jannik a Doha.

Novità della vigilia di Indian Wells è il ranking aggiornato che, per i colori azzurri, prevede tre italiani nelle prime 20 posizioni: Sinner, Musetti e Cobolli, al suo best. Al fianco dei due Top 5 e di Flavio ci saranno Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Luciano Darderi e Mattia Bellucci.

La vigilia con qualche incertezza

A questo Masters 1000, il primo della stagione, si arriva con una indubbia tensione aggiuntiva, la consapevolezza che quanto sta accadendo potrebbe avere notevoli ripercussioni e timori. Il trasferimento negli States non cancella priorità, paure e una serie di ripercussioni emotive, condizionamenti mentali che potrebbe incidere sulle prestazioni. Comprensibile che lo stesso Jannik Sinner desideri serenità, dopo aver ammesso il “piccolo down” certo che con questo torneo possa ripartire l’inseguimento ad Alcaraz, indiscusso numero 1 del ranking.

Rumors riportano, poi anche di un’assenza importante: secondo Gazzetta, il suo coach Simone Vagnozzi non arriverà ma si unirà al tennista altoatesino e al resto dello staff direttamente a Miami. Per ora nessuna conferma o smentita ufficiale, in merito. Oggi, da social e foto e video di agenzia di lui non vi è traccia ancora.

Lo stop degli Australian Open per Sinner

Per il numero 2 al mondo, il torneo costituisce un punto di snodo decisivo, ad un anno dal caso Clostebol e dopo un non esaltante avvio di stagione che non gli ha consentito di confermare i punti, ad esempio degli Australian Open vinti da Carlos nella finale contro Nole Djokovic, capace di superare l’altoatesino.

A Indian Wells, Jannik – in linea teorica – ha comunque da guadagnare considerato che il 2025 è stato l’anno della sua squalifica e che, dunque, dovrebbe realizzare comunque un più che andrebbe inquadrato, però, nell’andamento complessivo anno su anno. Pensiamo agli AO, pensiamo all’uscita di scena contro Mensik.

Insomma, può migliorarsi ma non deve commettere errori per ridurre quel margine che c’è, è evidente rispetto a Alcaraz. La cautela non è mai troppa, considerato che Sinner vanta 10400 punti contro i 13150 di Carlitos che, per ragioni organizzative e di calendario, ha deciso di non partecipare al torneo di Rotterdam.

Obiettivo Roland Garros, ma Sinner deve guadagnare punti

Tornando al nostro, l’obiettivo dichiarato di questo 2026 è il Roland Garros: si sta lavorando su questo. Ma Parigi è ancora lontana, ci sono molti punti da recuperare o recuperabili nel mezzo e per arrivarci all’apice ella preparazione Sinner ha bisogno di ritrovare i suoi colpi migliori, la tenuta fisica, la resistenza e una certa fiducia nelle sue qualità. Senza ritenere secondario il tema punti e quanto può “rosicchiare” da qui a maggio ad Alcaraz che, sulla terra, ha sempre dimostrato di essere al top.

Ecco la centralità del peso dei punti in palio ad Indian Wells. Come scritto sopra, Sinner non ha cambiali in scadenza al contrario di Carlitos che dovrà lasciare in entrata 400 punti della semifinale conquistata la scorsa stagione. Potrebbe superarsi, oppure no. Jannik dovrà approfittarne, comunque vada e chiunque sia al suo fianco.

Indian Wells 2026 i punti e i premi previsti

Stando al quadro attuale, nel Masters 1000 di Indian Wells vedremo tutti i top che hanno riservato al primo appuntamento di rilievo la loro preparazione. I punti in palio sono molti, importanti e andranno a sovrascrivere i precedenti:

Vincitore 1000

Finalista 650

Semifinalista 400

Quarti 200

quarto turno 100

terzo turno 50

secondo turno 30

primo turno 10

I punti in palio sono centrali, in questa fase, per risollevare le sorti del ranking e ridurre le distanze (notevoli) tra i primi due tennisti. Ma Jannik deve ritrovarsi e non sprecare anche le occasioni minime.

In attesa di conoscere il tabellone, vale la pena aggiungere un ulteriore informazione sul montepremi. L’organizzazione del torneo ha annunciato, inoltre, un montepremi complessivo di 9.415.725 dollari per l’edizione 2026, pari a 8.038.486,90 EUR. Il campione del singolare guadagnerà $ 1.151.380 mentre la squadra di doppio che vincerà, si dividerà $ 468.200.