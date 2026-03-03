Indian Wells 2026, l'ambizione di Jasmine Paolini post sorteggio: montepremi, punti in palio e il ruolo di Mirra Andreeva

Jasmine Paolini non ha incominciato nel migliore dei modi, questo 2026. Almeno non secondo le aspettative della vigilia, pur riuscendo a rimanere e a scalare una posizione nella Top 10. A poche ore dal sorteggio che ha decretato il tabellone, nel main draw del singolare femminile c’è una sola giocatrice italiana, l’azzurra nonché numero 7 del ranking mondiale. Nelle cinque precedenti partecipazioni al Masters 1000 di Indian Wells, Jas non ha mai convinto. Nel senso che al suo meglio, la tennista toscana di Bagni di Lucca è approdata senza superarli agli ottavi.

Indian Wells 2026, l’obiettivo di Jasmine Paolini

Il miglior traguardo raggiunto da Paolini, a Indian Wells, risale al 2024, quando Jas ha perso in tre set con Anastasia Potapova mentre nel 2025 ha ceduto nettamente a Liudmila Samsonova. Insomma, non il proprio massimo per l’italiana che potenzialmente qui ha un certo numero di punti da difendere, ma soprattutto da guadagnare. Testa di serie numero 7, Paolini entrerà direttamente al secondo turno.

Dall’altra parte della rete dovrebbe vedersela contro l’austriaca Anastasia Potapova o una qualificata. La prima testa di serie che potrebbe incontrare è la numero 30, la cinese Xinyu Wang.

Un’avversaria alla sua portata e che potrebbe assecondare le sue ambizioni, qui negli States al primo 1000 dei nove previsti in stagione. Agli Australian Open è approdata al terzo turno (ma il feeling con il primo torneo del Grande Slam non è mai stato esaltante), per poi non brillare nei tornei ijn Medio Oriente e fare meglio a Merida dove ha raggiunto la semi.

Tornando agli IW, verso cui Paolini e i suoi coach nutrono qualche aspettativa in più, la toscana è inserita nella parte alta del tabellone, il che vuol dire trovarsi contro la temibile numero 1 della classifica WTA, la bielorussa Aryna Sabalenka.

I punti a disposizione a Indian Wells

A Indian Wells, saranno disponibili 1.000 punti sia per il singolare che per il doppio, ma nel caso di Paolini si tratterà di difendere un punteggio che potrebbe migliorare se il cammino della tennista toscana proseguirà, come sperato. A detenere il titolo 2025, è l’attuale numero 8 della classifica WTA, la russa Mirra Andreeva al momento alle spalle di Jas.

In base al progresso di un giocatore o di una squadra, di seguito sono riportati il ​​montepremi in dollari e i punti classifica guadagnati per aver raggiunto quel turno. Il montepremi totale, stanziato per questa edizione, ammonta a $9.415.725. Entriamo nel dettaglio:

Singoli (punti classifica | montepremi)